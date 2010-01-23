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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дель Пьеро 51
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 68
Риисе 90
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
23 янв. 2010, 22:45 МСК
23.01.2010, 22:45 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
77
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Диего
Диего
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
51'
51'
84
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Кандрева
Антонио Кандрева
0
Фальке
Яго Фальке
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90'
90'
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Тони
Лука Тони
8
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
Запасные
0
Дони
Дони
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Мотта
Марко Мотта
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Тотти
Франческо Тотти
68'
0
Менез
Жереми Менез
0
Черчи
Алессио Черчи