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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дель Пьеро 16
Яквинта 90
2:3
Матч завершен
Парма
Парма
Ландзафаме 20
Ландзафаме 40
Биабиани 85
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
9 мая 2010, 16:00 МСК
9.05.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Ромео
Андреа Ромео
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
81
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
76
0
Диего
Диего
63
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
90'
90'
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
16'
16'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Гроссо
Фабио Гроссо
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Кандрева
Антонио Кандрева
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Амаури
Амаури
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Антонелли
Лука Антонелли
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
20'
40'
20', 40'
66
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
78
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
85'
85'
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Бакколо
Пьетро Бакколо
0
Божинов
Валерий Божинов