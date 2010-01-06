Матч завершен
Парма
Парма
Аморузо 25
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Салихамиджич 4
Кастеллини 38
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
6 янв. 2010, 17:00 МСК
6.01.2010, 17:00 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
38'
38'
65
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
79
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
25'
25'
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Будель
Алессандро Будель
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
0
Палоски
Альберто Палоски
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Диего
Диего
75
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
4'
4'
79
0
Трезеге
Давид Трезеге
21
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Амаури
Амаури