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Серия А
Ювентус VS Парма
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Ювентус - Парма: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Ювентус
Турин
-:-
Ювентус - Парма: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Парма
Парма
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
21 апр. 2021, 21:45 МСК
21.04.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
3
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Бани
Маттиа Бани
24
Осорио
Йордан Осорио
5
Конти
Андреа Конти
33
Куцка
Юрай Куцка
14
Куртич
Ясмин Куртич
15
Бругман
Гастон Бругман
98
Ман
Деннис Ман
9
Пелле
Грациано Пелле
10
Карамо
Янн Карамо
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
-
22
Алвеш
Бруну Алвеш
-
16
Лорини
Венсан Лорини
-
7
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
42
Буси
Максим Буси
-
29
Диркс
Дан Диркс
-
8
Грасси
Альберто Грасси
-
18
Сиприен
Вилан Сиприен
-
23
Эрнани
Эрнани
-
32
Брунетта
Хуан Брунетта
-
17
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
-
28
Михаила
Валентин Михаила
-
Прошлые матчи
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
22:45
Парма
0 : 4
Ювентус
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
22:45
Парма
0
Ювентус
4
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
Ювентус
2
Парма
1
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Парма
0
Ювентус
1
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:30
Ювентус
3 : 3
Парма
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:30
Ювентус
3
Парма
3
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
Парма
1 : 2
Ювентус
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
Парма
1
Ювентус
2
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
Парма
1 : 0
Ювентус
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
Парма
1
Ювентус
0
28.01.2015
28 янв. 2015
ср
22:45
Парма
0 : 1
Ювентус
28.01.2015
28 янв. 2015
ср
22:45
Парма
0
Ювентус
1
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Ювентус
7 : 0
Парма
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Ювентус
7
Парма
0
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Ювентус
2
Парма
1
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:00
Парма
0 : 1
Ювентус
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:00
Парма
0
Ювентус
1
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Парма
1 : 1
Ювентус
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Парма
1
Ювентус
1
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Парма
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:45
Ювентус
2
Парма
0
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
20:30
Парма
0 : 0
Ювентус
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
20:30
Парма
0
Ювентус
0
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:30
Ювентус
4 : 1
Парма
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:30
Ювентус
4
Парма
1
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Парма
1 : 0
Ювентус
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Парма
1
Ювентус
0
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
14:30
Ювентус
1 : 4
Парма
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
14:30
Ювентус
1
Парма
4
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ювентус
2 : 3
Парма
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ювентус
2
Парма
3
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Парма
1 : 2
Ювентус
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Парма
1
Ювентус
2
16.04.2008
16 апр. 2008
ср
22:00
Ювентус
3 : 0
Парма
16.04.2008
16 апр. 2008
ср
22:00
Ювентус
3
Парма
0
11.11.2007
11 нояб. 2007
вс
17:00
Парма
2 : 2
Ювентус
11.11.2007
11 нояб. 2007
вс
17:00
Парма
2
Ювентус
2
Новости
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
1
#Лига чемпионов
17 февраля, 23:48
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
#
Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12
Впервые с апреля-2018 в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» забил не Роналду
18 февраля, 01:41