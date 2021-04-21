Ювентус - Парма: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Ювентус
Турин
-:-

Ювентус - Парма: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Парма
Парма
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
21 апр. 2021, 21:45 МСК
21.04.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
3
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Бани
Маттиа Бани
24
Осорио
Йордан Осорио
5
Конти
Андреа Конти
33
Куцка
Юрай Куцка
14
Куртич
Ясмин Куртич
15
Бругман
Гастон Бругман
98
Ман
Деннис Ман
9
Пелле
Грациано Пелле
10
Карамо
Янн Карамо
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
-
22
Алвеш
Бруну Алвеш
-
16
Лорини
Венсан Лорини
-
7
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
42
Буси
Максим Буси
-
29
Диркс
Дан Диркс
-
8
Грасси
Альберто Грасси
-
18
Сиприен
Вилан Сиприен
-
23
Эрнани
Эрнани
-
32
Брунетта
Хуан Брунетта
-
17
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
-
28
Михаила
Валентин Михаила
-

Прошлые матчи

19.12.2020 19 дек. 2020 сб 22:45
Парма
0 : 4
Ювентус
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 22:45
Парма
0
Ювентус
4
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 22:45
Ювентус
2
Парма
1
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Парма
0
Ювентус
1
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:30
Ювентус
3 : 3
Парма
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:30
Ювентус
3
Парма
3
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:30
Парма
1 : 2
Ювентус
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:30
Парма
1
Ювентус
2
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
Парма
1 : 0
Ювентус
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
Парма
1
Ювентус
0
28.01.2015 28 янв. 2015 ср 22:45
Парма
0 : 1
Ювентус
28.01.2015 28 янв. 2015 ср 22:45
Парма
0
Ювентус
1
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Ювентус
7 : 0
Парма
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Ювентус
7
Парма
0
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Ювентус
2
Парма
1
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:00
Парма
0 : 1
Ювентус
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:00
Парма
0
Ювентус
1
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 1
Ювентус
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Парма
1
Ювентус
1
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
Ювентус
2 : 0
Парма
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
Ювентус
2
Парма
0
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 20:30
Парма
0 : 0
Ювентус
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 20:30
Парма
0
Ювентус
0
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:30
Ювентус
4 : 1
Парма
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:30
Ювентус
4
Парма
1
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Парма
1 : 0
Ювентус
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Парма
1
Ювентус
0
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 14:30
Ювентус
1 : 4
Парма
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 14:30
Ювентус
1
Парма
4
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Ювентус
2 : 3
Парма
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Ювентус
2
Парма
3
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
Парма
1 : 2
Ювентус
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
Парма
1
Ювентус
2
16.04.2008 16 апр. 2008 ср 22:00
Ювентус
3 : 0
Парма
16.04.2008 16 апр. 2008 ср 22:00
Ювентус
3
Парма
0
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 17:00
Парма
2 : 2
Ювентус
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 17:00
Парма
2
Ювентус
2

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