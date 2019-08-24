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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеллини 21
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
24 авг. 2019, 19:00 МСК
24.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Парма
мин
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
17
Барилла
Антонино Барилла
85
16
Бругман
Гастон Бругман
77
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
22
Сепе
Луиджи Сепе
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
57
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
64
Риччи
Джакомо Риччи
87
Куцка
Юрай Куцка
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
8
Грасси
Альберто Грасси
57
Мачин
Хосе Мачин
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
9
Чераволо
Фабио Чераволо
26
Силигарди
Лука Силигарди
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
7
Карамо
Янн Карамо
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
83
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
6
Хедира
Сами Хедира
63
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
21'
21'
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
11
Коста
Дуглас Коста
71
1
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
21
Пинсольо
Карло Пинсольо
13
Данило
Данило
4
де Лигт
Матейс де Лигт
3
Демирал
Мерих Демирал
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
17
Манджукич
Марио Манджукич
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
10
Дибала
Пауло Дибала
33
Бернардески
Федерико Бернардески