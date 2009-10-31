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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Трезеге 36
Джовинко 54
2:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 59
Датоло 65
Гамшик 82
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
31 окт. 2009, 20:00 МСК
31.10.2009, 20:00 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
76
0
Каморанези
Мауро Каморанези
32
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
54'
54'
85
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Диего
Диего
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
36'
36'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Тиагу
Тиагу
0
Марроне
Лука Марроне
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
58
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
87
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
59'
82'
59', 82'
90
0
Денис
Херман Денис
70
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Грава
Джанлука Грава
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Датоло
Хесус Датоло
65'
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа