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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Данило 16
Игуаин 19
Роналду 62
Кулибали 90
4:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Манолас 66
Лосано 68
Ди Лоренцо 81
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
31 авг. 2019, 21:45 МСК
31.08.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
19'
19'
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
62'
62'
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
13
Данило
Данило
16'
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
17
Манджукич
Марио Манджукич
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
10
Дибала
Пауло Дибала
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
44
Манолас
Костас Манолас
66'
66'
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90'
90'
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
81'
81'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
5
Аллан
Аллан
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
2
Малку
Кевин Малку
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
6
Мариу Руй
Мариу Руй
13
Луперто
Себастьяно Луперто
9
Верди
Симоне Верди
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
11
Лосано
Ирвинг Лосано
68'