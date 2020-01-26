Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 63
Инсинье 86
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 90
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
26 янв. 2020, 22:45 МСК
26.01.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
20
Зелински
Петр Зелински
63'
63'
81
8
Руис
Фабиан Руис
90
4
Демме
Диего Демме
69
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
86'
86'
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
19
Максимович
Никола Максимович
13
Луперто
Себастьяно Луперто
68
Лоботка
Станислав Лоботка
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано
98
Леандриньо
Леандриньо
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90'
90'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
72
5
Пьянич
Миралем Пьянич
50
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
72
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
25
Рабьо
Адриан Рабьо
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески