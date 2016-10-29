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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Бонуччи 50
Игуаин 70
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 54
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
29 окт. 2016, 21:45 МСК
29.10.2016, 21:45 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
50'
50'
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
39
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
11
Эрнанес
Эрнанес
76
5
Пьянич
Миралем Пьянич
68
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
70'
70'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
23
Алвес
Дани Алвес
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
34
Кен
Мойзе Кен
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
82
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
5
Аллан
Аллан
76
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
61
7
Кальехон
Хосе Кальехон
54'
54'
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
94
Инсинье
Роберто Инсинье