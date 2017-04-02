Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 60
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Хедира 7
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
2 апр. 2017, 21:45 МСК
2.04.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
3
Стринич
Иван Стринич
79
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
60'
60'
76
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
69
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
6
Хедира
Сами Хедира
7'
7'
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
18
Лемина
Марио Лемина
61
5
Пьянич
Миралем Пьянич
87
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
80
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
15
Барцальи
Андреа Барцальи
23
Алвес
Дани Алвес
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Ринкон
Томас Ринкон
27
Стураро
Стефано Стураро
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
21
Дибала
Пауло Дибала