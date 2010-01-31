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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дель Пьеро 70
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Маури 78
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
31 янв. 2010, 22:45 МСК
31.01.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Мело
Фелипе Мело
76
0
Диего
Диего
90
0
Кандрева
Антонио Кандрева
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
70'
70'
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Фальке
Яго Фальке
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Фирмани
Фабио Фирмани
77
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Маури
Стефано Маури
78'
78'
81
0
Дабо
Усман Дабо
71
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Лусиани
Алессио Лусиани
0
Севиери
Федерико Севиери
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Рокки
Томмазо Рокки