Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 5
Игуаин 17
2:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
22 янв. 2017, 14:30 МСК
22.01.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
74
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
21
Дибала
Пауло Дибала
5'
5'
82
6
Хедира
Сами Хедира
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
17'
17'
87
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
25
Нето
Нето
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
15
Барцальи
Андреа Барцальи
23
Алвес
Дани Алвес
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Ринкон
Томас Ринкон
11
Эрнанес
Эрнанес
20
Пьяца
Марко Пьяца
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
60
3
де Врей
Стефан де Врей
90
13
Уоллес
Уоллес
90
20
Билья
Лукас Билья
60
4
Патрик
Патрик
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
66
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
15
Баштуш
Баштуш
28
Фрейтас
Винисиус Фрейтас
2
Худт
Уэсли Худт
18
Альберто
Луис Альберто
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
6
Лукаку
Джордан Лукаку
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич