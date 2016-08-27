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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Хедира 66
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
27 авг. 2016, 19:00 МСК
27.08.2016, 19:00 МСК
суббота
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
90
6
Лукаку
Джордан Лукаку
63
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
59
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
8
Баста
Душан Баста
72
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
2
Худт
Уэсли Худт
13
Уоллес
Уоллес
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
5
Катальди
Данило Катальди
63
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
59
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
72
Джорджевич
Филип Джорджевич
7
Кишна
Рикардо Кишна
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
66'
66'
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
23
Алвес
Дани Алвес
73
17
Манджукич
Марио Манджукич
65
21
Дибала
Пауло Дибала
88
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
73
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
24
Ругани
Даниэле Ругани
5
Пьянич
Миралем Пьянич
11
Эрнанес
Эрнанес
65
Игуаин
Гонсало Игуаин
88
Пьяца
Марко Пьяца