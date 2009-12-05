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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Мело 20
Маркизио 58
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Это'О 26
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
5 дек. 2009, 22:45 МСК
5.12.2009, 22:45 МСК
суббота
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Мело
Фелипе Мело
20'
20'
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
58'
58'
81
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Диего
Диего
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
72
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
79
0
Мунтари
Салли Мунтари
60
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
26'
26'
90
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Крхин
Рене Крхин
0
Балотелли
Марио Балотелли