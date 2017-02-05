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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Куадрадо 45
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
5 февр. 2017, 22:45 МСК
5.02.2017, 22:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
80
21
Дибала
Пауло Дибала
85
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
45'
45'
71
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
25
Нето
Нето
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
23
Алвес
Дани Алвес
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
27
Стураро
Стефано Стураро
21
Мандрагора
Роландо Мандрагора
20
Пьяца
Марко Пьяца
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
18
Медель
Гари Медель
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
6
Мариу
Жоау Мариу
79
77
Брозович
Марсело Брозович
58
87
Кандрева
Антонио Кандрева
58
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
19
Банега
Эвер Банега
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти