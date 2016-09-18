Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 68
Перишич 78
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лихтштайнер 66
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
18 сент. 2016, 19:00 МСК
18.09.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
17
Медель
Гари Медель
75
21
Сантон
Давиде Сантон
79
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
23
Эдер
Эдер
69
9
Икарди
Мауро Икарди
68'
68'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
95
Мянго
Сенна Мянго
94
Яо
Элож Яо
5
Мело
Фелипе Мело
44
Перишич
Иван Перишич
78'
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
80
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
26
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
66'
66'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
74
21
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
15
Барцальи
Андреа Барцальи
23
Алвес
Дани Алвес
24
Ругани
Даниэле Ругани
11
Эрнанес
Эрнанес
18
Лемина
Марио Лемина
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
20
Пьяца
Марко Пьяца