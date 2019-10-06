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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 18
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 4
Игуаин 80
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
6 окт. 2019, 21:45 МСК
6.10.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
54
6
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
12
Сенси
Стефано Сенси
34
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
18'
18'
78
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
87
Кандрева
Антонио Кандрева
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
6
Хедира
Сами Хедира
62
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
4'
4'
71
33
Бернардески
Федерико Бернардески
62
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
80'