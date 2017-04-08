Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 23
Игуаин 84
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
8 апр. 2017, 21:45 МСК
8.04.2017, 21:45 МСК
суббота
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
6
Хедира
Сами Хедира
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
85
27
Стураро
Стефано Стураро
72
21
Дибала
Пауло Дибала
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
23'
84'
23', 84'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
66
Запасные
25
Нето
Нето
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
23
Алвес
Дани Алвес
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
14
Матиелло
Федерико Матиелло
22
Асамоа
Квадво Асамоа
5
Пьянич
Миралем Пьянич
28
Ринкон
Томас Ринкон
18
Лемина
Марио Лемина
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
Кьево
мин
90
Секулин
Андреа Секулин
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
75
18
Гобби
Массимо Гобби
45
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
67
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
70
Соррентино
Стефано Соррентино
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
21
Фрей
Николас Фрей
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
7
Гакпе
Серж Гакпе
45
Инглесе
Роберто Инглесе