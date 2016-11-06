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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 66
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 53
Пьянич 75
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
6 нояб. 2016, 17:00 МСК
6.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
13
Иско
Мариано Иско
61
23
Бирса
Вальтер Бирса
76
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
84
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
36
Коста
Филиппо Коста
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
66'
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
5
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
84
12
Сандро
Алекс Сандро
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
75'
75'
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
11
Эрнанес
Эрнанес
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
80
17
Манджукич
Марио Манджукич
53'
53'
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
23
Алвес
Дани Алвес
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
24
Ругани
Даниэле Ругани
6
Хедира
Сами Хедира
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
18
Лемина
Марио Лемина
34
Кен
Мойзе Кен