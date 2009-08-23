Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 11
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
23 авг. 2009, 21:45 МСК
23.08.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Габриэле Гава
Габриэле Гава
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Тиагу
Тиагу
74
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Диего
Диего
87
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
46
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
11'
11'
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Марроне
Лука Марроне
0
Трезеге
Давид Трезеге
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
66
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
84
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
71
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Малаго
Марко Малаго
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Граноче
Пабло Граноче
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула