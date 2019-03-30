Ювентус - Эмполи: 30 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ювентус
Турин
Кен 72
1:0

Ювентус - Эмполи: 30 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
30 марта 2019, 20:00 МСК
30.03.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
20
Канселу
Жоау Канселу
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
23
Джан
Эмре Джан
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
21
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
22
Перин
Маттиа Перин
-
4
Касерес
Мартин Касерес
-
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
-
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
18
Кен
Мойзе Кен
72'
-
Эмполи
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Майетта
Доменико Майетта
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
5
Везели
Фредерик Везели
90
2
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
6
Паяч
Марко Паяч
90
10
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
8
Траоре
Хамед Траоре
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
11
Капуто
Франческо Капуто
90
Запасные
1
Проведель
Иван Проведель
-
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
-
13
Антонелли
Лука Антонелли
-
4
Бриги
Маттео Бриги
-
18
Аква
Африйе Аква
-
48
Учан
Салих Учан
-
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
43
Николау
Димитриос Николау
-
37
Оберлен
Димитри Оберлен
-

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Мойзе Кен
72'

Прошлые матчи

30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:00
Ювентус
1 : 0
Эмполи
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:00
Ювентус
1
Эмполи
0
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
Эмполи
1
Ювентус
2
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Эмполи
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
Ювентус
2
Эмполи
0
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 13:30
Эмполи
0 : 3
Ювентус
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 13:30
Эмполи
0
Ювентус
3
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:45
Ювентус
1 : 0
Эмполи
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:45
Ювентус
1
Эмполи
0
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Эмполи
1 : 3
Ювентус
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Эмполи
1
Ювентус
3
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 22:00
Ювентус
2 : 0
Эмполи
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 22:00
Ювентус
2
Эмполи
0
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
Эмполи
0 : 2
Ювентус
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
Эмполи
0
Ювентус
2
19.03.2008 19 марта 2008 ср 22:30
Эмполи
0 : 0
Ювентус
19.03.2008 19 марта 2008 ср 22:30
Эмполи
0
Ювентус
0
31.10.2007 31 окт. 2007 ср 22:30
Ювентус
3 : 0
Эмполи
31.10.2007 31 окт. 2007 ср 22:30
Ювентус
3
Эмполи
0

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