Матч завершен
Ювентус
Турин
Скорупски 52
Сандро 65
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
25 февр. 2017, 22:45 МСК
25.02.2017, 22:45 МСК
суббота
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
25
Нето
Нето
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
65'
65'
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
27
Стураро
Стефано Стураро
74
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
79
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
85
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
22
Асамоа
Квадво Асамоа
28
Ринкон
Томас Ринкон
18
Лемина
Марио Лемина
21
Дибала
Пауло Дибала
20
Пьяца
Марко Пьяца
Эмполи
мин
5
Маури
Хосе Маури
77
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
52'
52'
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
70
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
70
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
11
Кроче
Даниэле Кроче
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
7
Маккароне
Массимо Маккароне