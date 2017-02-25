Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Скорупски 52
Сандро 65
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
25 февр. 2017, 22:45 МСК
25.02.2017, 22:45 МСК
суббота
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
25
Нето
Нето
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
65'
65'
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
27
Стураро
Стефано Стураро
74
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
79
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
85
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
22
Асамоа
Квадво Асамоа
28
Ринкон
Томас Ринкон
18
Лемина
Марио Лемина
21
Дибала
Пауло Дибала
20
Пьяца
Марко Пьяца
Эмполи
мин
5
Маури
Хосе Маури
77
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
52'
52'
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
70
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
70
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
11
Кроче
Даниэле Кроче
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
7
Маккароне
Массимо Маккароне