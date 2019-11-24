Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
24 нояб. 2019, 14:00 МСК
24.11.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
85
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
17
Димитров
Николай Димитров
68
11
Ильин
Владимир Ильин
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
77
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
99
Мамин
Алексей Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
14
Бавин
Юрий Бавин
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
26
Щербаков
Александр Щербаков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
18
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
20
Панюков
Андрей Панюков
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
26
Умяров
Наиль Умяров
63
20
Шюррле
Андре Шюррле
66
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
84
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
56
Гапонов
Илья Гапонов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
8
Тиль
Гус Тиль
22
Понсе
Эсекьель Понсе