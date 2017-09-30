Матч завершен
Спартак
Москва
Самедов 36
Роша 51
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 сент. 2017, 19:00 МСК
30.09.2017, 19:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
11
Фернандо
Фернандо
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
99
Роша
Педро Роша
51'
51'
90
19
Самедов
Александр Самедов
36'
36'
90
12
Адриано
Луис Адриано
87
Запасные
22
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
35
Таски
Сердар Таски
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
3
Петкович
Марко Петкович
53
Самсонов
Артем Самсонов
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
36
Сакала
Фэшн Сакала
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
32
Глушков
Никита Глушков
67
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
39
Чантурия
Георгий Чантурия
78
94
Евсеев
Алексей Евсеев
52
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
51
Жариков
Евгений Жариков
4
Чернов
Данил Чернов
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
18
Ильин
Владимир Ильин