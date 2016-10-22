Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мельгарехо 48
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
22 окт. 2016, 17:00 МСК
22.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
13
Панков
Радован Панков
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
79
25
Ставпец
Александр Ставпец
84
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
27
Меркулов
Михаил Меркулов
8
Павленко
Александр Павленко
12
Новиков
Александр Новиков
77
Коробов
Дмитрий Коробов
39
Чантурия
Георгий Чантурия
25
Жуков
Георгий Жуков
86
Конате
Мохамед Конате
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
5
Ромуло
Ромуло
90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Джано
Джано
90
71
Попов
Ивелин Попов
73
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
48'
48'
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
35
Таски
Сердар Таски
64
Кутин
Денис Кутин
33
Маурисио
Маурисио
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
87
Зуев
Александр Зуев
69
Давыдов
Денис Давыдов