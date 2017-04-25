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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Спартак
Москва
Фернандо 23
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
25 апр. 2017, 19:30 МСК
25.04.2017, 19:30 МСК
вторник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
11
Фернандо
Фернандо
23'
23'
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
71
Попов
Ивелин Попов
71
19
Самедов
Александр Самедов
88
10
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
57
Селихов
Александр Селихов
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
18
Кутепов
Илья Кутепов
17
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
7
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
69
Давыдов
Денис Давыдов
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
5
Динга
Доминик Динга
46
3
Табидзе
Джемал Табидзе
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
8
Павленко
Александр Павленко
90
77
Коробов
Дмитрий Коробов
77
17
Димитров
Николай Димитров
82
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
12
Новиков
Александр Новиков
80
Ломакин
Александр Ломакин
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
32
Глушков
Никита Глушков
25
Ставпец
Александр Ставпец
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
37
Юсупов
Артём Юсупов