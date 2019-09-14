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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Спартак
Москва
Жиго 12
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 48
Эль Кабир 60
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
12'
12'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
70
8
Тиль
Гус Тиль
90
33
Крал
Алекс Крал
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
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90
11
Ларссон
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Ребров
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Джано
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22
Понсе
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Руденко
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Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
60'
60'
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
17
Димитров
Николай Димитров
71
20
Панюков
Андрей Панюков
78
11
Ильин
Владимир Ильин
48'
48'
90
Запасные
31
Годзюр
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4
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Насыров
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Егорычев
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Погребняк
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Кухарчик
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