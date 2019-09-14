Матч завершен
Спартак
Москва
Жиго 12
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 48
Эль Кабир 60
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
12'
12'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
70
8
Тиль
Гус Тиль
90
33
Крал
Алекс Крал
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
61
Запасные
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
32
Ребров
Артем Ребров
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
26
Умяров
Наиль Умяров
22
Понсе
Эсекьель Понсе
79
Руденко
Александр Руденко
Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
60'
60'
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
17
Димитров
Николай Димитров
71
20
Панюков
Андрей Панюков
78
11
Ильин
Владимир Ильин
48'
48'
90
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
44
Егорычев
Андрей Егорычев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
79
Юсупов
Артём Юсупов