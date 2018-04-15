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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 37
Эль Кабир 89
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 90
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
15 апр. 2018, 14:00 МСК
15.04.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
89'
89'
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
85
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
37'
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мин
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23
Комбаров
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90
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Кутепов
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90
6
Максимович
Никола Максимович
90
3
Петкович
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64
10
Промес
Квинси Промес
90'
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90
11
Фернандо
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Глушаков
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30
Ханни
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59
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
3
Таски
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98
Боккетти
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35
Миронов
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Тимофеев
Артем Тимофеев
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Пашалич
Марио Пашалич
12
Адриано
Луис Адриано
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