Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 37
Эль Кабир 89
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 90
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
15 апр. 2018, 14:00 МСК
15.04.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
89'
89'
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
85
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
37'
37'
90
17
Димитров
Николай Димитров
80
18
Ильин
Владимир Ильин
80
Запасные
95
Баклов
Олег Баклов
7
Данцев
Александр Данцев
5
Чернов
Данил Чернов
57
Фидлер
Артем Фидлер
94
Евсеев
Алексей Евсеев
95
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
66
Бевеев
Мингиян Бевеев
32
Глушков
Никита Глушков
88
Портнягин
Игорь Портнягин
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
6
Максимович
Никола Максимович
90
3
Петкович
Марко Петкович
64
10
Промес
Квинси Промес
90'
90'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
77
30
Ханни
Софьян Ханни
59
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
3
Таски
Сердар Таски
98
Боккетти
Сальваторе Боккетти
35
Миронов
Леонид Миронов
19
Самедов
Александр Самедов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
92
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
12
Адриано
Луис Адриано
99
Роша
Педро Роша