Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Балажиц 17
Балажиц 90
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Шунич 50
Терехов 74
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
3 нояб. 2017, 17:30 МСК
3.11.2017, 17:30 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
17'
90'
17', 90'
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
51
17
Димитров
Николай Димитров
90
18
Ильин
Владимир Ильин
66
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
24
Жариков
Евгений Жариков
7
Данцев
Александр Данцев
3
Ароян
Вараздат Ароян
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
9
Чантурия
Георгий Чантурия
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
-
Терехов
Сергей Терехов
74'
74'
90
11
Темников
Иван Темников
29
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
50'
50'
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
10
Зотов
Александр Зотов
46
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
4
Рыков
Владимир Рыков
26
Калугин
Никита Калугин
98
Терехов
Антон Терехов
21
Бечирай
Фатош Бечирай
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Обольский
Николай Обольский