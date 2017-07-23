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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Чантурия 89
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
23 июля 2017, 17:30 МСК
23.07.2017, 17:30 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
10
Зотов
Александр Зотов
90
27
Соу
Самба Соу
35
7
Ионов
Алексей Ионов
78
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
51
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
42
Нарубин
Сергей Нарубин
11
Темников
Иван Темников
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
4
Рыков
Владимир Рыков
2
Морозов
Григорий Морозов
41
Сапета
Александр Сапета
77
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
48
Луценко
Евгений Луценко
9
Погребняк
Павел Погребняк
14
Вандерсон
Вандерсон
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
86
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
79
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
1
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
8
Павленко
Александр Павленко
32
Глушков
Никита Глушков
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
89'
90
Щербаков
Александр Щербаков
79
Юсупов
Артём Юсупов