Матч завершен
Динамо
Москва
Юсупов 16
Панченко 31
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
26 июля 2019, 20:00 МСК
26.07.2019, 20:00 МСК
пятница
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
34
Рауш
Константин Рауш
81
6
Юсупов
Артур Юсупов
16'
16'
70
8
Панченко
Кирилл Панченко
31'
31'
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
79
44
Шунич
Тони Шунич
90
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
3
Плиев
Заурбек Плиев
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
12
Липовой
Данил Липовой
7
Кардозу
Мигел Кардозу
5
Теттех
Абдул Теттех
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Москвичев
Владимир Москвичев
10
Черных
Федор Черных
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
84
11
Ильин
Владимир Ильин
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
70
13
Бумаль
Петрус Бумаль
46
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
50
Чистяков
Никита Чистяков
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
79
Юсупов
Артём Юсупов