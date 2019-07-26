Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Москва
Юсупов 16
Панченко 31
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
26 июля 2019, 20:00 МСК
26.07.2019, 20:00 МСК
пятница
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
34
Рауш
Константин Рауш
81
6
Юсупов
Артур Юсупов
16'
16'
70
8
Панченко
Кирилл Панченко
31'
31'
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
79
44
Шунич
Тони Шунич
90
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
3
Плиев
Заурбек Плиев
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
12
Липовой
Данил Липовой
7
Кардозу
Мигел Кардозу
5
Теттех
Абдул Теттех
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Москвичев
Владимир Москвичев
10
Черных
Федор Черных
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
84
11
Ильин
Владимир Ильин
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
70
13
Бумаль
Петрус Бумаль
46
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
50
Чистяков
Никита Чистяков
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
79
Юсупов
Артём Юсупов