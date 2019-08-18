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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 40
Игбун 79
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
18 авг. 2019, 16:30 МСК
18.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Алиев
Азер Алиев
62
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
40'
79'
40', 79'
82
99
Емельянов
Данила Емельянов
77
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
90
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
5
Йокич
Боян Йокич
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
22
Голубев
Артем Голубев
10
Тилль
Оливье Тилль
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
99
Козлов
Андрей Козлов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
8
Попов
Ивелин Попов
46
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
75
23
Зуев
Александр Зуев
56
15
Глебов
Данил Глебов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
79
Фролкин
Даниил Фролкин
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
7
Еременко
Роман Еременко
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков