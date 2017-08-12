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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Ваньек 55
1:4
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 58
Калачев 64
Калачев 66
Мевля 77
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
12 авг. 2017, 15:00 МСК
12.08.2017, 15:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
3
Аликин
Павел Аликин
80
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
46
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
55'
55'
68
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
23
Мевля
Миха Мевля
77'
77'
90
5
Бобен
Матия Бобен
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
58'
58'
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
17
Думбия
Мусса Думбия
63
20
Маер
Жан Маер
63
22
Дядюн
Владимир Дядюн
87
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
31
Абаев
Илья Абаев
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
66'
64'
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
10
Зуев
Александр Зуев
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов