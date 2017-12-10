Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ингасон 22
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
10 дек. 2017, 19:00 МСК
10.12.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
22'
22'
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
10
Зуев
Александр Зуев
61
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
17
Думбия
Мусса Думбия
71
11
Бухаров
Александр Бухаров
78
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Бобен
Матия Бобен
12
Ионов
Алексей Ионов
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
81
4
Никитин
Алексей Никитин
60
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
6
Салатич
Веролюб Салатич
73
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
55
Табидзе
Джемал Табидзе
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
21
Фатай
Кеинде Фатай