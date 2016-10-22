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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
22 окт. 2016, 14:30 МСК
22.10.2016, 14:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
5
Васин
Виктор Васин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
68
98
Обляков
Иван Обляков
81
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
4
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
57
Кротов
Вячеслав Кротов
10
Марсиньо
Марсиньо
44
Игбун
Сильвестр Игбун
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
3
Гуйе
Папа Гуйе
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
9
Григорьев
Максим Григорьев
62
8
Киреев
Игорь Киреев
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
10
Думбия
Мусса Думбия
59
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
78
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
77
Медведев
Никита Медведев
5
Терентьев
Денис Терентьев
89
Ерохин
Александр Ерохин
14
Ярошенко
Валерий Ярошенко
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
7
Полоз
Дмитрий Полоз
20
Азмун
Сердар Азмун