Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 23
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
25 апр. 2017, 19:30 МСК
25.04.2017, 19:30 МСК
вторник
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
22
Симич
Марко Симич
90
23
Мевля
Миха Мевля
27
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
23'
23'
76
20
Азмун
Сердар Азмун
66
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
97
Гошев
Евгений Гошев
8
Киреев
Игорь Киреев
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
21
Сорокин
Андрей Сорокин
11
Бухаров
Александр Бухаров
33
Девич
Марко Девич
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
13
Засеев
Азамат Засеев
85
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
70
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
38
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
20
Тумасян
Денис Тумасян
45
Пуцко
Александр Пуцко
2
Филин
Александр Филин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
44
Игбун
Сильвестр Игбун