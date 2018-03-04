Матч завершен
Уфа
Уфа
Пауревич 51
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Марков 17
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
4 марта 2018, 14:00 МСК
4.03.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
51'
51'
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
74
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
82
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
10
Сейдахмет
Еркебулан Сейдахмет
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Соу
Самба Соу
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
7
Марков
Евгений Марков
17'
17'
90
13
Черных
Федор Черных
82
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
2
Морозов
Григорий Морозов
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
26
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
5
Теттех
Абдул Теттех
86
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
Обольский
Николай Обольский