Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 сент. 2019, 20:00 МСК
16.09.2019, 20:00 МСК
понедельник
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
70
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
45
5
Филипп
Максимилиан Филипп
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
3
Плиев
Заурбек Плиев
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
13
Калинин
Игорь Калинин
7
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
8
Панченко
Кирилл Панченко
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
65
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
2
Круговой
Данил Круговой
90
23
Емельянов
Данила Емельянов
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
10
Тилль
Оливье Тилль
73
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
5
Йокич
Боян Йокич
9
Терентьев
Денис Терентьев
77
Алиев
Азер Алиев
22
Голубев
Артем Голубев
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
99
Козлов
Андрей Козлов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани