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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Зотов 87
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Ваньек 45
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
20 авг. 2017, 17:30 МСК
20.08.2017, 17:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
10
Зотов
Александр Зотов
87'
87'
90
27
Соу
Самба Соу
90
7
Ионов
Алексей Ионов
73
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
57
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
25
Козлов
Алексей Козлов
2
Морозов
Григорий Морозов
44
Шунич
Тони Шунич
41
Сапета
Александр Сапета
23
Соснин
Антон Соснин
77
Катрич
Анатолий Катрич
48
Луценко
Евгений Луценко
14
Вандерсон
Вандерсон
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
45'
45'
46
5
Йокич
Боян Йокич
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
4
Никитин
Алексей Никитин
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов