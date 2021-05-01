Уэска - Реал Сосьедад: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Уэска
Уэска
Рамирес 86
1:0

Уэска - Реал Сосьедад: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
1 мая 2021, 19:30 МСК
1.05.2021, 19:30 МСК
суббота
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Уэска
мин
1
Фернандес
Альваро Фернандес
90
11
Галан
Хави Галан
90
14
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
18
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
25
Вавро
Денис Вавро
90
3
Маффео
Пабло Маффео
75
17
Рико
Микель Рико
75
20
Сеоане
Хайме Сеоане
90
7
Феррейро
Давид Феррейро
68
6
Рамирес
Сандро Рамирес
86'
86'
90
9
Мир
Рафаэль Мир
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
-
19
Лопес
Педро Лопес
15
22
Силва
Гастон Силва
0
5
Москера
Педро Москера
15
24
Гарсия
Борха Гарсия
-
2
Думбия
Идрисса Думбия
0
21
Карлос
Хуан Карлос
-
10
Гомес
Серхио Гомес
22
12
Оказаки
Синджи Оказаки
-
Тренерский состав
Мигель Санчес Муньос
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
18
Горосабель
Андони Горосабель
65
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
65
16
Гевара
Андер Гевара
90
36
Субименди
Мартин Субименди
90
7
Порту
Порту
90
11
Янузай
Аднан Янузай
58
19
Исак
Александер Исак
81
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
25
33
Арамбарри
Аритц Арамбарри
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
21
Сильва
Давид Сильва
25
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
9
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
32
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Тренерский состав
Иманол Альгуасиль

События

Матч окончен 1:0
Замена
Идрисса Думбия
Димитриос Сиовас
90'
Замена
Гастон Силва
Сандро Рамирес
90'
Желтая карточка
Хорхе Пулидо
89'
86'
Желтая карточка
Хосеба Сальдуа
ГОЛ! 1:0
Сандро Рамирес
86'
81'
Замена
Хон Баутиста
Александер Исак
Желтая карточка
Хайме Сеоане
76'
Замена
Педро Москера
Микель Рико
75'
Замена
Педро Лопес
Пабло Маффео
75'
Замена
Серхио Гомес
Давид Феррейро
68'
65'
Замена
Давид Сильва
Микель Оярсабаль
65'
Замена
Хосеба Сальдуа
Андони Горосабель
58'
Замена
Андер Барренечеа
Аднан Янузай
52'
Желтая карточка
Андони Горосабель
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
Уэска
1 : 0
Реал Сосьедад
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
Уэска
1
Реал Сосьедад
0
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Уэска
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
4
Уэска
1
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Уэска
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0
Уэска
0
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 22:00
Уэска
0 : 1
Реал Сосьедад
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 22:00
Уэска
0
Реал Сосьедад
1

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