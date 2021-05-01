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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:0
Замена
90'
Замена
90'
Желтая карточка
89'
86'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
86'
81'
Замена
Желтая карточка
76'
Замена
75'
Замена
75'
Замена
68'
65'
Замена
65'
Замена
58'
Замена
52'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
18 августа 2020, 14:47
28 декабря 2019, 22:03
04 апреля, 00:40
10 января, 10:30
09 января, 16:16
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
22 ноября 2020, 21:42
19 октября 2020, 10:11