Матч завершен
Удинезе
Удине
Санчес 9
Пепе 65
Ди Натале 77
3:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
3 апр. 2010, 22:00 МСК
3.04.2010, 22:00 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
0
Пепе
Симоне Пепе
65'
65'
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
48
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
77'
77'
82
0
Санчес
Алексис Санчес
9'
9'
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Сикейра
Гильерме Сикейра
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Корради
Бернардо Корради
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Мело
Фелипе Мело
87
0
Каморанези
Мауро Каморанези
66
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
62
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Пинсольо
Карло Пинсольо
0
Гроссо
Фабио Гроссо
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Кандрева
Антонио Кандрева
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко