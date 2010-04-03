Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
США
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Удинезе
Удине
Санчес 9
Пепе 65
Ди Натале 77
3:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
3 апр. 2010, 22:00 МСК
3.04.2010, 22:00 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
0
Пепе
Симоне Пепе
65'
65'
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
48
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
77'
77'
82
0
Санчес
Алексис Санчес
9'
9'
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Сикейра
Гильерме Сикейра
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Корради
Бернардо Корради
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Мело
Фелипе Мело
87
0
Каморанези
Мауро Каморанези
66
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
62
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Пинсольо
Карло Пинсольо
0
Гроссо
Фабио Гроссо
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Кандрева
Антонио Кандрева
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко