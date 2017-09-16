Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
16 сент. 2017, 19:30 МСК
16.09.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
33
Дэвис
Бен Дэвис
19
Дембеле
Мусса Дембеле
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
18
Айю
Жордан Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
8
Фер
Лерой Фер
51
Меса
Роке Меса
2
Бони
Вильфрид Бони
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг