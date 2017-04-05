Матч завершен
Суонси
Суонси
Раутледж 11
1:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 88
Эриксен 90
Сон 90
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
5 апр. 2017, 21:45 МСК
5.04.2017, 21:45 МСК
среда
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
72
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Корк
Джек Корк
90
8
Фер
Лерой Фер
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
3
Айю
Жордан Айю
75
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
11'
11'
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
35
Кингсли
Стивен Кингсли
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
62
МакБарни
Оливер МакБарни
Тоттенхэм
мин
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
13
Ворм
Михел Ворм
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
79
2
Уокер
Кайл Уокер
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
61
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90'
90'
90
20
Алли
Деле Алли
88'
88'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90'
90'
90
Запасные
30
Лопес
Пау Лопес
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
25
Онома
Джошуа Онома
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Янссен
Венсан Янссен