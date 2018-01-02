Матч завершен
Суонси
Суонси
0:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Льоренте 12
Алли 89
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
2 янв. 2018, 22:45 МСК
2.01.2018, 22:45 МСК
вторник
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
18
Айю
Жордан Айю
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
8
Фер
Лерой Фер
51
Меса
Роке Меса
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
62
МакБарни
Оливер МакБарни
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
89'
89'
90
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
12'
12'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
29
Уинкс
Гарри Уинкс
10
Кейн
Гарри Кейн