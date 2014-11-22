Матч завершен
Торпедо
Москва
Стеванович 22
Салугин 52
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Торбинский 90
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 нояб. 2014, 14:15 МСК
22.11.2014, 14:15 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
18
Пугин
Алексей Пугин
73
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
22'
22'
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
56
77
Салугин
Александр Салугин
52'
52'
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
13
Блажевич
Горан Блажевич
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
17
Багаев
Михаил Багаев
7
Фомин
Семен Фомин
40
Кулешов
Юрий Кулешов
14
Путило
Антон Путило
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра
Ростов
мин
1
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
19
Милич
Хрвойе Милич
90
5
Дьяков
Виталий Дьяков
90
77
Баштуш
Баштуш
90
27
Лоло
Игор Лоло
54
7
Григорьев
Максим Григорьев
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90'
90'
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
79
20
Горо
Горо
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
67
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
15
Бордачев
Максим Бордачев
55
Ксулу
Сиянда Ксулу
17
Чхапелия
Ника Чхапелия
9
Канга
Каку Гуелор Канга
8
Думбия
Мусса Думбия
18
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
11
Бухаров
Александр Бухаров