Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
17 июля 2005, 18:00 МСК
17.07.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы