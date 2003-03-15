Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 марта 2003, -:- МСК
15.03.2003, -:- МСК
суббота
Составы