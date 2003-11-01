Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
1 нояб. 2003, -:- МСК
1.11.2003, -:- МСК
суббота
Составы