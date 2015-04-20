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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Дьяков 78
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
20 апр. 2015, 19:30 МСК
20.04.2015, 19:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
1
Плетикоса
Стипе Плетикоса
93
15
Бордачев
Максим Бордачев
93
5
Дьяков
Виталий Дьяков
78'
78'
93
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
93
77
Баштуш
Баштуш
93
2
Калачев
Тимофей Калачев
93
7
Григорьев
Максим Григорьев
54
84
Гацкан
Александр Гацкан
93
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
93
9
Канга
Каку Гуелор Канга
89
22
Дзюба
Артем Дзюба
60
Запасные
62
Суслов
Владислав Суслов
97
Гошев
Евгений Гошев
55
Ксулу
Сиянда Ксулу
19
Милич
Хрвойе Милич
6
Ребко
Алексей Ребко
13
Платика
Михаил Платика
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
11
Бухаров
Александр Бухаров
14
Полоз
Дмитрий Полоз
10
Ю
Бен Су Ю
20
Азмун
Сердар Азмун
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
93
3
Кокошка
Адам Кокошка
93
33
Рыков
Владимир Рыков
93
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
93
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
93
20
Стеклов
Вадим Стеклов
81
16
Стеванович
Далибор Стеванович
93
14
Путило
Антон Путило
93
18
Пугин
Алексей Пугин
93
4
Смарасон
Арнор Смарасон
70
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7
Фомин
Семен Фомин
77
Салугин
Александр Салугин
19
Зенев
Сергей Зенев
71
Базелюк
Константин Базелюк
27
Угу Виейра
Угу Виейра