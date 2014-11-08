Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Н'Дойе 60
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
8 нояб. 2014, 16:00 МСК
8.11.2014, 16:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
63
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
86
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
27
Угу Виейра
Угу Виейра
70
Запасные
13
Блажевич
Горан Блажевич
98
Будаков
Александр Будаков
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
8
Франьич
Иван Франьич
17
Багаев
Михаил Багаев
7
Фомин
Семен Фомин
40
Кулешов
Юрий Кулешов
14
Путило
Антон Путило
77
Салугин
Александр Салугин
10
Давыдов
Сергей Давыдов
Локомотив
мин
81
Абаев
Илья Абаев
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
3
Касаев
Алан Касаев
80
17
Михалик
Тарас Михалик
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
11
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
78
19
Самедов
Александр Самедов
90
33
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
60'
60'
85
Запасные
1
Гилерме
Гилерме
16
Лантратов
Илья Лантратов
49
Шишкин
Роман Шишкин
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
8
Шешуков
Александр Шешуков
77
Ткачев
Сергей Ткачев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
7
Майкон
Майкон
21
Ниасс
Умар Ниасс